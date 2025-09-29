СКА и «Торпедо» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА и «Торпедо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 29 сентября. Матч пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

29 сентября, 19:00. Ледовый дворец СКА Торпедо

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko (в окне федерального телеэфира). В Санкт-Петербурге трансляцию всех матчей ведет канал «78».

«Торпедо» набрало 13 очков в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, СКА провел восемь матчей и набрал 11 очков. 8 сентября нижегородцы обыграли петербуржцев на своем льду — 3:2ОТ.

