СКА и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 1 октября

СКА и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября. Начало игры в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 19:30. Ледовый дворец СКА Торпедо

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Санкт-Петербурга могут также смотреть хоккей на местном канале «78», а нижегородцы — на канале «НН 24».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Торпедо» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 СКА провел 9 игр, набрал 11 очков и занимает шестое место место на «Западе». У «Торпедо» — 10 игр, 15 очков и вторая строчка в конференции.

Матч СКА — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс