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Сегодня, 18:00

СКА — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Торпедо» сыграют в КХЛ 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК СКА, Telegram

Матч СКА — «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 19 декабря. Игру примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи в Санкт-Петербурге пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет официальный сайт КХЛ. Для жителей Нижнего Новгорода трансляцию организует канал «НН 24».

Ключевые события и результат игры СКА — «Торпедо» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 соперники провели по 35 матчей. СКА набрал 44 очка и в предыдущем матче уступил «Локомотиву» (2:3). У «Торпедо» — 39 очков, соперником нижегородцев перед этим матчем был «Витязь» (5:6 Б).

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 36 22 14 47
4 ЦСКА 34 20 14 47
5 СКА 35 20 15 44
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 35 16 19 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 37 13 24 30
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 37 18 19 41
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8 Авангард 34 16 18 34
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12 Амур 36 7 29 18
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