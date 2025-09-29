«Торпедо» обыграло СКА в матче КХЛ в Санкт-Петербурге

«Торпедо» победило СКА в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У нижегородцев по 2 (1+1) очка набрали Бобби Нарделла и Сергей Гончарук, по голу забили Андрей Белевич, Владислав Фирстов, Василий Атанасов. На счету Максима Летунова и Егора Соколова по 2 результативные передачи. У питерцев заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков и Никита Смирнов. В обоих голевых эпизодах поучаствовал Сергей Плотников.

«Торпедо» набрало 15 очков за 10 матчей и вернулось на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 баллами после 9 игр располагается на шестой позиции.