29 сентября, 21:20

«Торпедо» обыграло СКА в матче КХЛ в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
«Торпедо» победило СКА (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ 29 сентября.
Фото ХК СКА

«Торпедо» победило СКА в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У нижегородцев по 2 (1+1) очка набрали Бобби Нарделла и Сергей Гончарук, по голу забили Андрей Белевич, Владислав Фирстов, Василий Атанасов. На счету Максима Летунова и Егора Соколова по 2 результативные передачи. У питерцев заброшенными шайбами отметились Валентин Зыков и Никита Смирнов. В обоих голевых эпизодах поучаствовал Сергей Плотников.

«Торпедо» набрало 15 очков за 10 матчей и вернулось на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 баллами после 9 игр располагается на шестой позиции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
29 сентября, 19:00. Ледовый дворец
СКА
Торпедо

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

