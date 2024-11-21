СКА во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»
СКА на своем льду одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
Голы хозяев в этой встрече забили Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Марат Хайруллин. На счету Плотникова и Григоренко также по результативной передаче. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Вячеслав Войнов.
После трех пропущенных голов в первом периоде гости заменили вратаря Ивана Кульбакова на Ивана Бочарова.
СКА обыграл «Торпедо» во второй раз в сезоне. Команды также встречались 21 сентября, эта игра завершилась со счетом 4:3 в пользу питерцев.
Команда Романа Ротенберга набрала 39 очков в 30 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» (31 балл после 29 встреч) идет на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы: Толчинский — 4 (Алистров, Глотов), 4:53 — 1:0. Плотников — 14 (бол., Деанджело, Григоренко), 9:09 — 2:0. Григоренко — 10 (Деанджело, Плотников), 14:57 — 3:0. Войнов — 1 (Кагарлицкий, Летунов), 23:00 — 3:1. Хайруллин — 6 (п.в.), 56:55 — 4:1.
Вратари: Мойсевич — Кульбаков (Бочаров, 20:00, 56:46 — 56:55).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (17+8+13) — 44 (13+15+16).
Судьи: Беляев, Наумов.
21 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|СКА
|30
|18
|12
|39
|4
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|29
|13
|16
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Куньлунь РС
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|28
|19
|9
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
|3
|Сал. Юлаев
|26
|17
|9
|36
|4
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|27
|10
|17
|25
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|21.11
|17:00
|
Трактор – ЦСКА
|5 : 2
|21.11
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|1 : 2 Б
|21.11
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|1 : 2 Б
|21.11
|19:30
|
СКА – Торпедо
|4 : 1