Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:42

СКА во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валентин Зыков (слева) и Арсений Варлаков (справа).
Фото ХК СКА

СКА на своем льду одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы хозяев в этой встрече забили Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Марат Хайруллин. На счету Плотникова и Григоренко также по результативной передаче. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Вячеслав Войнов.

После трех пропущенных голов в первом периоде гости заменили вратаря Ивана Кульбакова на Ивана Бочарова.

СКА обыграл «Торпедо» во второй раз в сезоне. Команды также встречались 21 сентября, эта игра завершилась со счетом 4:3 в пользу питерцев.

Команда Романа Ротенберга набрала 39 очков в 30 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» (31 балл после 29 встреч) идет на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Толчинский — 4 (Алистров, Глотов), 4:53 — 1:0. Плотников — 14 (бол., Деанджело, Григоренко), 9:09 — 2:0. Григоренко — 10 (Деанджело, Плотников), 14:57 — 3:0. Войнов — 1 (Кагарлицкий, Летунов), 23:00 — 3:1. Хайруллин — 6 (п.в.), 56:55 — 4:1.

Вратари: Мойсевич — Кульбаков (Бочаров, 20:00, 56:46 — 56:55).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (17+8+13) — 44 (13+15+16).

Судьи: Беляев, Наумов.

21 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Авангард» объявил об обмене Бережного на Серебрякова из СКА

«Трактор» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 28 19 9 41
3 СКА 30 18 12 39
4 Динамо М 28 17 11 37
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 27 16 11 32
7 Динамо Мн 28 15 13 32
8 Торпедо 29 13 16 31
9 Витязь 29 13 16 28
10 Куньлунь РС 29 10 19 23
11 Сочи 26 10 16 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 28 19 9 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 26 17 9 36
4 Ак Барс 26 17 9 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Адмирал 29 12 17 29
7 Нефтехимик 30 10 20 28
8 Лада 27 10 17 25
9 Сибирь 26 10 16 23
10 Авангард 26 10 16 22
11 Барыс 28 9 19 20
12 Амур 28 5 23 13
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 17:00
Трактор – ЦСКА
 5 : 2
21.11 17:00
Автомобилист – Куньлунь РС
 1 : 2 Б
21.11 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 1 : 2 Б
21.11 19:30
СКА – Торпедо
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости