СКА во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо»

СКА на своем льду одержал победу над «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Голы хозяев в этой встрече забили Сергей Толчинский, Сергей Плотников, Михаил Григоренко и Марат Хайруллин. На счету Плотникова и Григоренко также по результативной передаче. Автором единственной заброшенной шайбы нижегородцев стал Вячеслав Войнов.

После трех пропущенных голов в первом периоде гости заменили вратаря Ивана Кульбакова на Ивана Бочарова.

СКА обыграл «Торпедо» во второй раз в сезоне. Команды также встречались 21 сентября, эта игра завершилась со счетом 4:3 в пользу питерцев.

Команда Романа Ротенберга набрала 39 очков в 30 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице «Запада». «Торпедо» (31 балл после 29 встреч) идет на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Голы: Толчинский — 4 (Алистров, Глотов), 4:53 — 1:0. Плотников — 14 (бол., Деанджело, Григоренко), 9:09 — 2:0. Григоренко — 10 (Деанджело, Плотников), 14:57 — 3:0. Войнов — 1 (Кагарлицкий, Летунов), 23:00 — 3:1. Хайруллин — 6 (п.в.), 56:55 — 4:1.

Вратари: Мойсевич — Кульбаков (Бочаров, 20:00, 56:46 — 56:55).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (17+8+13) — 44 (13+15+16).

Судьи: Беляев, Наумов.

21 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».