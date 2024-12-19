Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

СКА победил «Торпедо», Кузнецов сделал 4 ассиста

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики СКА.
Фото ХК СКА

СКА победил «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 6:4.

После 19 минут первого периода нижегородцы вели в 3 шайбы, но упустили преимущество.

За армейцев голы забили Михаил Григоренко, Марат Хайруллин, Энтони Д'Анджело, Михаил Воробьев, Иван Демидов и Василий Глотов. 4 голевых паса — на счету Евгения Кузнецова.

У автозаводцев заброшенными шайбами отличились Владислав Фирстов, Вячеслав Войнов, Игорь Ларионов и Василий Атанасов, также сделавший 2 ассиста.

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)

Голы: Фирстов — 9 (Ларионов, Атанасов), 3:50 — 0:1. Войнов — 3 (бол., Артамонов), 5:22 — 0:2. Ларионов — 3 (мен., Атанасов), 19:05 — 0:3. Григоренко — 11 (бол., Кузнецов), 19:53 — 1:3. Хайруллин — 11 (Кузнецов), 20:23 — 2:3. Деанджело — 5 (Кузнецов, Глотов), 23:44 — 3:3. Атанасов — 12 (Линч), 26:19 — 3:4. Воробьев — 6 (Бардаков, Зайцев), 31:43 — 4:4. И. Демидов — 7 (Кузнецов), 51:38 — 5:4. Глотов — 11 (п.в.), 59:44 — 6:4.

Вратари: Мойсевич (Заврагин, 5:22) — Бочаров (59:38 — 59:44).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 42 (14+17+11) — 19 (6+4+9).

Судьи: Оскирко, Спирин.

19 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена.

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
«Раньше чемпионат России проходил в напряге — мандарин, свечку задул и спать». Ягудин — о драйве на турнире в Омске
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Популярное видео
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, результаты 19 декабря: «Авангард» победил «Нефтехимик» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 37 29 8 60
2 Спартак 36 23 13 51
3 Динамо М 37 23 14 49
4 ЦСКА 35 21 14 49
5 СКА 36 21 15 46
6 Северсталь 35 21 14 42
7 Динамо Мн 35 18 17 40
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 34 11 23 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 36 22 14 48
2 Сал. Юлаев 34 23 11 48
3 Ак Барс 33 22 11 46
4 Автомобилист 34 19 15 42
5 Металлург Мг 37 20 17 42
6 Адмирал 38 18 20 41
7 Авангард 35 17 18 36
8 Нефтехимик 36 13 23 36
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 33 13 20 29
11 Барыс 38 10 28 23
12 Амур 36 7 29 18
Результаты / календарь
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 19:00
Нефтехимик – Авангард
 3 : 4 ОТ
19.12 19:30
СКА – Торпедо
 6 : 4
19.12 19:30
ЦСКА – Спартак
 5 : 4 ОТ
19.12 19:30
Куньлунь РС – Барыс
 2 : 0
19.12 19:30
Динамо М – Адмирал
 4 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости