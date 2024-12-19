СКА победил «Торпедо», Кузнецов сделал 4 ассиста
СКА победил «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ — 6:4.
После 19 минут первого периода нижегородцы вели в 3 шайбы, но упустили преимущество.
За армейцев голы забили Михаил Григоренко, Марат Хайруллин, Энтони Д'Анджело, Михаил Воробьев, Иван Демидов и Василий Глотов. 4 голевых паса — на счету Евгения Кузнецова.
У автозаводцев заброшенными шайбами отличились Владислав Фирстов, Вячеслав Войнов, Игорь Ларионов и Василий Атанасов, также сделавший 2 ассиста.
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:4 (1:3, 3:1, 2:0)
Голы: Фирстов — 9 (Ларионов, Атанасов), 3:50 — 0:1. Войнов — 3 (бол., Артамонов), 5:22 — 0:2. Ларионов — 3 (мен., Атанасов), 19:05 — 0:3. Григоренко — 11 (бол., Кузнецов), 19:53 — 1:3. Хайруллин — 11 (Кузнецов), 20:23 — 2:3. Деанджело — 5 (Кузнецов, Глотов), 23:44 — 3:3. Атанасов — 12 (Линч), 26:19 — 3:4. Воробьев — 6 (Бардаков, Зайцев), 31:43 — 4:4. И. Демидов — 7 (Кузнецов), 51:38 — 5:4. Глотов — 11 (п.в.), 59:44 — 6:4.
Вратари: Мойсевич (Заврагин, 5:22) — Бочаров (59:38 — 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 42 (14+17+11) — 19 (6+4+9).
Судьи: Оскирко, Спирин.
19 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена.
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Нефтехимик – Авангард
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СКА – Торпедо
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ЦСКА – Спартак
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