СКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
СКА и «Торпедо» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 21 ноября
СКА и «Торпедо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 21 ноября. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец».
Трансляцию матча КХЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, игру СКА — «Торпедо» покажут каналы «Матч ТВ» и КХЛ Prime, сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги.
Отслеживайте ключевые события игры СКА — «Торпедо» в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА набрал 37 очков в 29 матчах, у «Торпедо» — 28 игр и 31 очко.
Матч СКА — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|
Автомобилист – Куньлунь РС
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Лада – Сал. Юлаев
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