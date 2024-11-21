СКА и «Торпедо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 21 ноября. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени и пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец».

Трансляцию матча КХЛ можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Кроме того, игру СКА — «Торпедо» покажут каналы «Матч ТВ» и КХЛ Prime, сайт matchtv.ru и официальный сайт лиги.

Отслеживайте ключевые события игры СКА — «Торпедо» в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА набрал 37 очков в 29 матчах, у «Торпедо» — 28 игр и 31 очко.

Матч СКА — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс