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Сегодня, 20:32

СКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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СКА на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» сохраняет четвертое место в таблице Западной конференции (43 очка в 35 матчах). СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ и с 42 очками в 34 играх идет на пятой строчке.

КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 34 14 20 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 32 9 23 24
Западная конференция И В П О
1 Спартак 36 23 13 49
2 Динамо М 34 23 11 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Динамо Мн 33 15 18 34
8 Северсталь 34 14 20 33
9 Куньлунь РС 37 12 25 29
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11 Витязь 35 12 23 28
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Металлург Мг – Спартак
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Автомобилист – Лада
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Витязь – Ак Барс
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