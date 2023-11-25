СКА — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

СКА на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» сохраняет четвертое место в таблице Западной конференции (43 очка в 35 матчах). СКА одержал восьмую победу подряд в КХЛ и с 42 очками в 34 играх идет на пятой строчке.