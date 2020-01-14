СКА сыграет в форме нового дизайна. Такого вы еще не видели

У СКА появится форма нового дизайна в стиле «милитари». В ней команда должна провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо», который состоится 20 февраля. Форма будет приурочена ко Дню защитника отечества, 23 февраля.

В прошлом СКА неоднократно играл в специальной форме. В последний раз армейцы выступали в черно-красной форме на футбольном стадионе «Газпром Арене» в рамках хоккейной классики.