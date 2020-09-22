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СКА сыграет с «Сибирью» молодыми игроками из-за подозрения на коронавирус у игроков основы

17:48
У игроков СКА подозрение на коронавирус. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
У игроков СКА подозрение на коронавирус. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На завтрашний матч против «Сибири» команда из Петербурга выпустит самый молодой состав в истории КХЛ. По информации «СЭ», средний возраст игроков вышедший на лед команды едва перевалит за 21 год. При этом игроки 2000 года рождения Марченко и Морозов, а также 2001 года — Подколзин, уже выступающие в основе, также выйдут на лед.

Команду выведет на лед Андрей Козырев. Выход на лавку других членов тренерского штаба — под вопросом.

Причина такого решения — подозрение на коронавирус у большей части игроков.

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