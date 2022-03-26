СКА сыграет с ЦСКА в финале плей-офф Западной конференции

СКА одержал волевую победу над «Спартаком в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 2:1. Питерцы выиграли четыре матча подряд в серии с одинаковым счетом (2:1) и вышли в финал Западной конферцении.

На этой стадии их соперниками станет ЦСКА. При этом преимущество домашней площадки будет именно у команду из Санкт-Петербурга.

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева».