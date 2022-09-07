СКА сыграет с «Авангардом» в форме с нашивками в память о разбившейся команде «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что его команда выйдет на игру регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» в форме со специальными нашивками, посвященными разбившейся команде «Локомотива».

11 лет назад, 7 сентября 2011 года в аэропорту «Туношна» под Ярославлем произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился самолет «Як-42» с командой «Локомотива». На борту находились игроки основного состава и тренерский штаб железнодорожников. Из 45 человек (вместе с экипажем), которые были в самолете, выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов. Хоккеист Александр Галимов скончался от полученных ран в Институте хирургии имени Вишневского в Москве 12 сентября.

«Ровно 11 лет назад случилась страшная трагедия — от нас ушла команда великолепного «Локомотива». И сейчас боль от потери не утихает. Впервые с того черного дня 7 сентября 2011 года нашей команде предстоит выйти на лед в годовщину катастрофы в Ярославле.

Сегодня СКА проведет матч с особыми нашивками в память о трагедии. Мы будем играть ради того, чтобы о хоккеистах, тренерах и сотрудниках того «Локомотива» помнили. Они навсегда в наших сердцах!» — написал у себя в Telegram-канале Ротенберг.

Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 19.30 (мск).