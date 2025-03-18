Хоккей
18 марта, 23:45

СКА стал первым клубом в истории КХЛ с 200 забитыми и пропущенными голами в регулярном чемпионате

Руслан Минаев

СКА на выезде проиграл «Трактору» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда Романа Ротенберга в этом сезоне забросила 231 шайбу и пропустила 200. Как сообщает пресс-служба КХЛ, СКА стал первым клубом, который забил и пропустил по 200 голов в одном розыгрыше регулярного чемпионата.

После 66 матчей команда набрала 79 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

КХЛ
ХК СКА
  • Kristalker

    Почему злорадствуете? Он вам что в штаны наложил? В конце концов, это игра, исход неизвестен никому, ну а журналюги банально раздули из мухи слона.

    20.03.2025

  • Evgen

    Болельщикам СКА то ли плакать, то ли смеяться))

    19.03.2025

  • Kirill Boglovsky

    Новый рекорд тренербога! Вперед, к новым свершениям такого же порядка!

    19.03.2025

  • hant64

    NIK21, ничего удивительного - на планете Земля есть много людей, которые всерьёз считают, что она плоская, и с пеной у рта отстаивают свою точку зрения. Вы, наверное, из их породы. Что ж, бывает. Но если посмотреть турнирную таблицу, то СКА стоит ниже таких "грандов" КХЛ, как Динамо Минск и Северсталь. Справедливости ради, с Северсталью равное количество очков:grin::grin: Пусть Вас это утешит хоть немного.

    19.03.2025

  • Алексей А.

    Это еще ничего, а вот Ромборисычу пока на выход из СКА!

    19.03.2025

  • NIK21

    Читайте внимательно! В четырех предыдущих матчах СКА одержал победу. Конечно, каждый имеет право на личное мнение, но только давайте опираться на факты, а не опускаться до оскорблений.

    19.03.2025

  • Gordon

    Несколько человек в одном лице считают ;-)

    19.03.2025

  • Gordon

    И какие же, новое воплощение Вадика, заслуженные победы одержал "отличный стратег" Ротенберг? :))))

    19.03.2025

  • NIK21

    Только за всех говорить не нужно. Я так не считаю. Да, СКА сегодня проиграла, но до этого было 4 выигрышных матча. Поражение в спорте это вполне нормально, дальше будут очередные победы. И Ротенберг, как тренер СКА, думаю уже проанализировал слабые места и сделал правильные выводы. Он отличный стратег, и у него есть опыт заслуженных побед. Желаю СКА новых побед.

    19.03.2025

  • Gordon

    Зря ты, Вадик, меня не услышал и продолжил свою борьбу с ветряными мельницами... Ну возьмись уже за ум, не выставляй себчннп посмешище, наталья )

    19.03.2025

  • Gordon

    Алексей Жамнов - олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. Илья Воробьёв - хоккеист, победитель Кубка Гагарина и как ассистент, и как главный тренер, дважды его финалист. Алексей Кудашов - чемпион страны и обладатель Кубка Гагарина, кавалер Ордена Почёта. И все они физруки? Зато какой-то блатной мажорчик, по недоразумению ставший главным тренером и проигравший с командой с мегаресурсом и мегасоставом несколько раз по всё - великолепный специалист потому что несколько раз обыграл московские клубы. Логика! Кстати. Почему же команда этого самого Ротенберга в таблице ниже всех московских клубов? ;-)

    19.03.2025

  • sakusda

    Назло рекордам!

    19.03.2025

  • Сергей А.

    Физиономией вротенберга доволен.

    19.03.2025

  • Gordon

    Вот грамотеи... Не забивают в хоккее голы, а забрасывают шайбы.

    19.03.2025

    • Мильштейн считает, что матчи между сборными КХЛ и НХЛ могут превзойти игры Суперсерии

    Фетисов: «Путин дал фантастический пас на спасение человечества»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 11 7 4 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 11 5 6 13
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Динамо М 10 5 5 11
    9 Северсталь 10 5 5 10
    10 Сочи 9 4 5 9
    11 Лада 11 2 9 5
    Результаты / календарь
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    3.10 16:30
    Авангард – Локомотив
    		 - : -
    3.10 19:00
    Спартак – СКА
    		 - : -
    3.10 19:00
    Торпедо НН – Северсталь
    		 - : -
    3.10 19:00
    Ак Барс – Амур
    		 - : -
    3.10 19:30
    ЦСКА – Металлург Мг
    		 - : -
    3.10 19:30
    Сочи – Адмирал
    		 - : -
    Все результаты / календарь

