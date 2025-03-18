СКА стал первым клубом в истории КХЛ с 200 забитыми и пропущенными голами в регулярном чемпионате

СКА на выезде проиграл «Трактору» (2:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда Романа Ротенберга в этом сезоне забросила 231 шайбу и пропустила 200. Как сообщает пресс-служба КХЛ, СКА стал первым клубом, который забил и пропустил по 200 голов в одном розыгрыше регулярного чемпионата.

После 66 матчей команда набрала 79 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.