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СКА — «Спартак»: стали известны составы команд

18:45
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет со «Спартаком». Стали известны составы команд на эту встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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