В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет со «Спартаком». Стали известны составы команд на эту встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы готовы! Через час начинаем матч со «Спартаком».

Вперед, наш СКА! #СКАСПР pic.twitter.com/BZS4UQoSR4 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 7, 2019

По сравнению с предыдущей игрой произошло одно изменение: Дениса Кокарева в линии нападения заменил Илья Талалуев. Седьмым защитником заявлен Аким Тришин, тринадцатым нападающим — Захар Шабловский. Место в воротах займёт Юлиус Гудачек. pic.twitter.com/XzV1tSWwXg — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 7, 2019

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков