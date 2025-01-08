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Сегодня, 15:45

СКА — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

СКА и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК СКА, Telegram

СКА примет «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 декабря. Игра пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. В Санкт-Петербурге матч также транслирует канал «78».

С ключевыми событиями и результатом игры СКА — «Спартак» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

СКА набрал 54 очка в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» провел на один матч меньше и набрал на одно очко больше. Ранее команды встречались в октябре в Москве, победу в той игре одержали петербуржцы (5:2).

Матч СКА — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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1 Локомотив 44 34 10 70
2 ЦСКА 42 25 17 57
3 Динамо М 43 26 17 55
4 Спартак 40 25 15 55
5 СКА 41 25 16 54
6 Динамо Мн 43 24 19 53
7 Северсталь 42 26 16 52
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