СКА разгромил «Спартак» со счетом 7:1
СКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Василий Глотов, два гола забил Никита Недопекин, два результативных паса сделал Василий Атанасов. У гостей шайбу забросил Максим Комтуа.
Команда из Санкт-Петербурга забросила пять шайб в первом периоде, после четвертой красно-белые поменяли вратаря.
СКА одержал вторую победу подряд. Команда Андрея Разина набрала 25 очков и поднялась на седьмое место в таблице Западной конференции.
«Спартак» потерпел пятое поражение в последних семи матчах. Красно-белые с 30 очками располагаются на четвертой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|18
|7
|38
|2
|Нефтехимик
|25
|13
|12
|29
|3
|Ак Барс
|26
|12
|14
|26
|4
|Авангард
|22
|12
|10
|26
|5
|Амур
|23
|12
|11
|25
|6
|Барыс
|24
|12
|12
|25
|7
|Салават Юлаев
|24
|12
|12
|25
|8
|Автомобилист
|23
|11
|12
|25
|9
|Адмирал
|23
|11
|12
|25
|10
|Трактор
|24
|10
|14
|24
|11
|Сибирь
|26
|9
|17
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|24
|18
|6
|37
|2
|Локомотив
|24
|17
|7
|35
|3
|Торпедо НН
|23
|14
|9
|31
|4
|Спартак
|25
|13
|12
|30
|5
|Северсталь
|25
|14
|11
|30
|6
|Шанхай Дрэгонс
|22
|14
|8
|30
|7
|СКА
|23
|12
|11
|25
|8
|Динамо М
|26
|10
|16
|25
|9
|Динамо Мн
|24
|8
|16
|23
|10
|Сочи
|24
|8
|16
|16
|11
|Лада
|25
|5
|20
|15
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
|9.11
|19:00
|Северсталь – Лада
|4 : 3
|9.11
|19:00
|Ак Барс – Торпедо НН
|5 : 2
|9.11
|19:30
|ЦСКА – Сибирь
|4 : 1
|9.11
|19:30
|СКА – Спартак
|7 : 1
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