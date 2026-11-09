СКА разгромил «Спартак» со счетом 7:1

СКА в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Василий Глотов, два гола забил Никита Недопекин, два результативных паса сделал Василий Атанасов. У гостей шайбу забросил Максим Комтуа.

Команда из Санкт-Петербурга забросила пять шайб в первом периоде, после четвертой красно-белые поменяли вратаря.

СКА одержал вторую победу подряд. Команда Андрея Разина набрала 25 очков и поднялась на седьмое место в таблице Западной конференции.

«Спартак» потерпел пятое поражение в последних семи матчах. Красно-белые с 30 очками располагаются на четвертой строчке.