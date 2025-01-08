«Спартак» разгромил СКА в Санкт-Петербурге

«Спартак» на выезде разгромил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.

У красно-белых две шайбы забросил Ансель Галимов, три результативные передачи сделал Александр Пашин.

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5.

Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — Загидулин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

8 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23357 зрителей.