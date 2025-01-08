«Спартак» разгромил СКА в Санкт-Петербурге
«Спартак» на выезде разгромил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:0.
У красно-белых две шайбы забросил Ансель Галимов, три результативные передачи сделал Александр Пашин.
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.
После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5.
Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — Загидулин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
8 января. Санкт-Петербург. СКА Арена. 23357 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|Спартак
|41
|26
|15
|57
|3
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|4
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|25
|17
|54
|6
|Северсталь
|43
|26
|17
|53
|7
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|8
|Торпедо
|42
|19
|23
|46
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|41
|27
|14
|56
|3
|Ак Барс
|41
|26
|15
|54
|4
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|42
|21
|21
|45
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
|8.01
|17:00
|
СКА – Спартак
|0 : 5
|8.01
|17:00
|
Торпедо – Сибирь
|2 : 0
|8.01
|17:00
|
Северсталь – Авангард
|5 : 6 Б
|8.01
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|5 : 1