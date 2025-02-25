«Спартак» разгромил СКА в Санкт-Петербурге и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

«Спартак» на выезде крупно обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:2.

У гостей хет-трик оформил Александр Пашин. У хозяев две шайбы забросил Александр Никишин.

Во втором периоде был заменен вратарь СКА Артемий Плешков. Уходя, голкипер разбил клюшку в подтрибунном помещении.

Счет личных встреч между «Спартаком» и СКА в этом сезоне — 2-2.

Красно-белые набрали 76 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Спартак» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ.

СКА с 71 очком занимает седьмое место в таблице «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:7 (2:4, 0:3, 0:0)

Голы: Никишин — 14 (Воробьев), 0:19 — 1:0. Беляев — 10 (Лукьянцев, Галимов), 2:44 — 1:1. Пашин — 12 (Савиков), 12:26 — 1:2. Никишин — 15 (Григоренко, Хайруллин), 13:57 — 2:2. Пашин — 13, 14:56 — 2:3. Рубцов — 13 (Филин), 15:32 — 2:4. Мальцев — 15 (Миронов, Ружичка), 28:06 — 2:5. Пашин — 14, 28:43 — 2:6. Голдобин — 16 (бол., Вишневский, Морозов), 35:38 — 2:7.

Вратари: Плешков (Заврагин, 28:43) — Загидулин.

Штраф: 9 — 4.

Броски: 36 (19+7+10) — 37 (13+16+8).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.