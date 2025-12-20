«Спартак» победил СКА благодаря голу за четыре минуты до конца матча

«Спартак» на выезде обыграл СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

На 2-й минуте первого периода Рокко Гримальди вывел хозяев вперед. В середине второй 20-минутки Михаил Мальцев забил в большинстве и сравнял счет. Победную шайбу красно-белых за четыре минуты до окончания основного времени забросил Иван Воробьев.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов вернулся к руководству командой после двух пропущенных матчей из-за болезни. В предыдущих играх с «Шанхай Дрэгонс» и «Ак Барсом» его заменял Юрий Бабенко.

СКА с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» набрал 42 балла и поднялся на седьмую строчку, обойдя ЦСКА (40 очков).