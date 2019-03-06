СКА - "Спартак" - прогноз Михаила Зислиса

Журналист "СЭ" Михаил Зислис дал свой прогноз на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина СКА - "Спартак" (2-2). По его мнению, питерцам хватит потенциала, чтобы обыграть красно-белых.

- После того, что случилось в 3-й и 4-й играх, "Спартаку" будет еще тяжелее, - заявил Зислис. - Потому что он играет не только против команды, которая напротив, но еще и против других людей, у которых не остается выбора и приходится иногда закрывать глаза на явные нарушения со стороны одной команды, все мы знаем какой.

Мне кажется, СКА должен получить какую-то уверенность. После того, как они сравняли счет в серии, я видел, как они радовались, отбивали "пятюни". Мол, мы молодцы. Хотя по игре этого не скажешь. Не скажешь, что это лидер, базовый клуб сборной. Команда выглядит неубедительно.

Я думаю, потенциала игроков хватит для того, чтобы обыграть "Спартак", у которого много травмированных. Будет сегодня 3:1, много шайб мы не увидим. А серию СКА выиграет 4-2.