СКА и «Спартак» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 25 февраля. Начало игры на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию встречи в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Все матчи СКА в КХЛ можно смотреть на телеканале «78».

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Перед этой игрой в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА с 71 очком в 58 матчах шел седьмым на «Западе», в предыдущей встрече команда из Санкт-Петербурга уступила «Куньлуню» (4:6). «Спартак» после поражения минскому «Динамо» (0:3) в воскресенье занимал второе место в конференции с 74 очками в 57 играх.