СКА – "Спартак": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

Во вторник, 26 февраля СКА и "Спартак" проведут первый матч в четвертьфинале Западной конференции плей-офф в КХЛ. Встреча пройдет в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Питерцы являются безоговорочными фаворитами в первом матче. Коэффициент на их победу в БК "Лига Ставок" составляет 1,25. Для сравнения, коэффициент на ничью – 6,75. На победу "Спартака" – 8,00, то есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 8000 рублей. У СКА едва ли не сильнейший в КХЛ состав с мощной атакой, благодаря которой результативность команды составляет в среднем 3,37 шайб за матч. Неудивительно, что коэффициент на "Тотал" больше 4,5 голов – 1,65. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

У питерцев практически нет слабых мест, и в этом сезоне СКА выиграл во всех очных противостояниях со "Спартаком". Но именно встречи в Санкт-Петербурге проходили в упорной борьбе.

Между тем, красно-белые на финише регулярки потерпели пять поражений подряд и попали в плей-офф в последний момент не только благодаря своей победе, но и поражениям конкурентов – рижского "Динамо" и подмосковного "Витязя". Без травмированного защитника Андрея Кутейкина и форвардов Каспара Даугавиньша и Анатолия Никонцева "Спартаку" будет очень непросто. Но если команда сможет на старте зацепиться хотя бы за один матч, серия может сложиться очень интересно.

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