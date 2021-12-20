СКА переиграл «Спартак», Бурдасов и Кузьменко набрали по три очка

СКА переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы на своем льду взяли верх со счетом 4:2.

Дубль оформил нападающий СКА Антон Бурдасов. Также на его счету голевая передача.

Форвард СКА Андрей Кузьменко также набрал 3 (1+2) очка.

СКА набрал 56 очков и сохранил лидерство в Западной конференции. «Спартак» идет на седьмом месте (45 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата ЦСКА одержал волевую победу над «Йокеритом» (3:1).

Хоккей

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Голы: Хохлачев — 13 (Лехтеря, Хед), 3:34 — 0:1. Бурдасов — 19 (Кузьменко, Гусев), 16:29 — 1:1. Пыленков — 4 (Марченко, Галимов), 19:55 — 2:1. Бурдасов — 20 (Кузьменко, Гусев), 27:51 — 3:1. Кузьменко — 17 (Бурдасов), 37:22 — 4:1. Никишин — 6 (Хед, Лехтеря), 39:53 — 4:2.

Вратари: Юханссон — Красиков (58:37).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 27 (11+10+6) — 27 (7+7+13).

Судьи: Беляев, Ромасько.

20 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».