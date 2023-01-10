СКА на своем льду обыграл «Спартак»

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СКА на своем льду обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Захар Бардаков, Никита Гусев и Святослав Гребенщиков.

За «Спартак» голы забили Джоуи Кин и Артем Сериков.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. «Спартак» располагается на 7-й строчке с 51 очком.