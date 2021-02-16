СКА обыграл «Спартак» и стал победителем дивизиона Боброва

СКА победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерский клуб переиграл соперника со счетом 3:1.

СКА набрал 76 очков и стал победителем дивизиона Боброва.

У «Спартака» осталось 56 очков. Команда продолжает борьбу с «Витязем» (также 56 очков), который уступил ЦСКА (1:3), за попадание в плей-офф.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стремвалль — 12, 5:22 — 1:0. Хафизуллин — 1 (бол., Кемппайнен, Вей), 33:08 — 2:0. Стремвалль — 13 (Хафизуллин), 56:43 — 3:0. Вишневский — 4 (бол., Широков, Юсе), 58:24 — 3:1.

Вратари: Хелльберг — Гудачек (57:08 — 58:24).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 23 (6+7+10) — 34 (9+10+15).

Судьи: Наумов, Раводин.

16 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8953 зрителя.