СКА одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в финал плей-офф Западной конференции

СКА одержал волевую победу над «Спартаком в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из санкт-Петербурга на своем льду одолела соперника со счетом 2:1.

Счет в матче открыли красно-белые: в первом периоде отличился нападающий Дмитрий Кугрышев.

Во втором периоде счет сравнял форвард питерцев Лео Комаров.

А в третьем периоде победу СКА принес точный бросок нападающего Никиты Гусева.

СКА выиграл четыре матча подряд в серии с одинаковым счетом — 2:1. Таким образом, питерцы выиграли всю серию (4-1) и вышли в финал Западной конференции, где сыграют против ЦСКА.

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Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Данск (58:37).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

26 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 4-1.