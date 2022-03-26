СКА одержал волевую победу над «Спартаком» и вышел в финал плей-офф Западной конференции
СКА одержал волевую победу над «Спартаком в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из санкт-Петербурга на своем льду одолела соперника со счетом 2:1.
Счет в матче открыли красно-белые: в первом периоде отличился нападающий Дмитрий Кугрышев.
Во втором периоде счет сравнял форвард питерцев Лео Комаров.
А в третьем периоде победу СКА принес точный бросок нападающего Никиты Гусева.
СКА выиграл четыре матча подряд в серии с одинаковым счетом — 2:1. Таким образом, питерцы выиграли всю серию (4-1) и вышли в финал Западной конференции, где сыграют против ЦСКА.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/2 финала конференций
Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Данск (58:37).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8).
Судьи: Оскирко, Юдаков.
26 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
Счет в серии: 4-1.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|5 : 2
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|2 : 1