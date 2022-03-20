СКА победил «Спартак» и сравнял счет в серии

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СКА победил «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Питерцы одолели соперника со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающий Александр Волков и защитник Игорь Ожиганов.

У красно-белых отличился форвард Александр Хохлачев.

Счет в серии стал равным: 1-1. Следующая игра пройдет 22 марта в Москве.

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Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Волков — 1 (Галимов), 8:38 — 1:0. Хохлачев — 2 (Лехтеря), 28:47 — 1:1. Ожиганов — 1 (Моисеев, Фантенберг), 48:00 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Данск (58:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (8+12+5) — 24 (4+7+13).

20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 1-1.