СКА — «Спартак»: все голы первого матча второго раунда плей-офф КХЛ

«Спартак» в гостях разгромил СКА со счетом 6:1 в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Голами в составе московской команды отметились Егор Савиков, Иван Дроздов, Андрей Локтионов, Александр Хохлачев, Сергей Широков и Александр Никишин.

В составе питерцев единственную шайбу забросил Степан Фальковский.

Счет в серии стал 1-0 в пользу красно-белых. Вторая игра пройдет 20 марта в Санкт-Петербурге.