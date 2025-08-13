Хоккей
13 августа, 13:32

СКА сообщил об отмене контрольных матчей с «Шанхай Дрэгонс»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Пресс-служба СКА объявила об отмене контрольных матчей с «Шанхай Дрэгонс», которые должны были состояться в августе.

Ранее игры были назначены на 20 и 21 августа.

«По независящим от клуба причинам контрольные матчи СКА с Шанхай Дрэгонс (ex. Куньлунь Ред Стар), запланированные на 20 и 21 августа, не состоятся», — говорится в заявлении.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс».

Источник: ХК СКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
