СКА сообщил об отмене контрольных матчей с «Шанхай Дрэгонс»

Пресс-служба СКА объявила об отмене контрольных матчей с «Шанхай Дрэгонс», которые должны были состояться в августе.

Ранее игры были назначены на 20 и 21 августа.

«По независящим от клуба причинам контрольные матчи СКА с Шанхай Дрэгонс (ex. Куньлунь Ред Стар), запланированные на 20 и 21 августа, не состоятся», — говорится в заявлении.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс».