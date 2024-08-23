СКА и «Сочи» сыграют на турнире имени Пучкова 23 августа

СКА и «Сочи» сыграют в рамках турнира имени Николая Пучкова в пятницу, 23 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ключевые события матча СКА — «Сочи» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видетрансляция всех игр турнира доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.

В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».