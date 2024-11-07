СКА — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
СКА встретится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
СКА и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime» и местный канал «78».
С ключевыми событиями игры СКА — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Ранее команды встречались 19 сентября. В той игре победу со счетом 7:4 одержал СКА.
Петербуржцы набрали 32 очка в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 16 очков в 21 матче. В предыдущих матчах СКА проиграл «Куньлуню», а «Сочи» — «Спартаку».
Матч СКА — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
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|22
|10
|12
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|24
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|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|3 : 2 ОТ
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
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|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
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