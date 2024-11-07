СКА встретится с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА и «Сочи» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime» и местный канал «78».

С ключевыми событиями игры СКА — «Сочи» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команды встречались 19 сентября. В той игре победу со счетом 7:4 одержал СКА.

Петербуржцы набрали 32 очка в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы замыкают турнирную таблицу Западной конференции, набрав 16 очков в 21 матче. В предыдущих матчах СКА проиграл «Куньлуню», а «Сочи» — «Спартаку».

Матч СКА — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.