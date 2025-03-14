СКА нанес «Сочи» восьмое поражение подряд
СКА дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Победу армейцам принесли шайбы Сергея Толчинского и Михаила Григоренко. Арсений Грицюк сделал две результативные передачи.
Голкипер хозяев Егор Заврагин отыграл на ноль, отразив 23 броска по своим воротам.
СКА (79 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (45) потерпел восьмое поражение кряду и остается последним на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы: Толчинский — 7 (бол., Грицюк), 7:12 — 1:0. Григоренко — 20 (Грицюк, Земченок), 28:44 — 2:0.
Вратари: Заврагин — Волохин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (10+9+10) — 23 (4+8+11).
Судьи: Мочалов, Овчинников.
14 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.
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