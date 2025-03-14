Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

СКА нанес «Сочи» восьмое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
СКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ (2:0) 14 марта.
Фото ХК СКА

СКА дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу армейцам принесли шайбы Сергея Толчинского и Михаила Григоренко. Арсений Грицюк сделал две результативные передачи.

Голкипер хозяев Егор Заврагин отыграл на ноль, отразив 23 броска по своим воротам.

СКА (79 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (45) потерпел восьмое поражение кряду и остается последним на «Западе».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Толчинский — 7 (бол., Грицюк), 7:12 — 1:0. Григоренко — 20 (Грицюк, Земченок), 28:44 — 2:0.

Вратари: Заврагин — Волохин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (10+9+10) — 23 (4+8+11).

Судьи: Мочалов, Овчинников.

14 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
Читайте также
Плющенко назвал себя человеком мира. И заявил, что продолжит жить в России с сыном, выступающим за Азербайджан
Максименко может уехать в Европу после критики Дасаева, а Даку начинает мешать Угальде. Что происходит в «Спартаке»
«Гретцки видит в нем себя». Кучеров добрался до рекорда бомбардиров «Тампы»
Популярное видео
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
Разин в СКА. Ларионова уволили. «Авангард» выходит из кризиса?
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» по буллитам проиграл «Нефтехимику» в Ярославле

КХЛ, видео голов и результаты 14 марта: СКА обыграл «Сочи», «Авангард» уступил «Трактору» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 14 5 30
2 Нефтехимик 18 10 8 22
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 18 9 9 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Сибирь 18 7 11 17
8 Адмирал 17 7 10 17
9 Автомобилист 17 7 10 16
10 Авангард 15 8 7 16
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 17 13 4 26
2 Локомотив 17 12 5 24
3 Северсталь 18 11 7 24
4 Торпедо НН 17 11 6 23
5 Спартак 17 10 7 22
6 Шанхай Дрэгонс 16 10 6 22
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 16 8 8 17
9 Динамо М 20 7 13 17
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 16 3 13 6
Результаты / календарь
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 16:30 Авангард – Нефтехимик - : -
22.10 19:30 Сочи – Динамо Мн - : -
22.10 19:30 СКА – Сибирь - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости