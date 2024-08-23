СКА по буллитам победил «Сочи», Кузнецов реализовал победный буллит

СКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче на турнире имени Пучкова.

В основное время матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии буллитов точнее были хоккеисты клуба из Санкт-Петербурга — 3:2. Победный бросок реализовал нападающий Евгений Кузнецов, который вывел СКА в капитанской повязке.

25 августа СКА встретится с «Ак Барсом», «Сочи» 26-го числа сыграет с «Северсталью».

Хоккей. Товарищеский матч

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рассказов — 1 (И. Федотов, Тришин), 9:08 — 0:1. Плотников — 1 (Зыков, Толчинский), 21:06 — 1:1.

Победный буллит: Кузнецов.

Вратари: Плешков — Иванов.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 69 (17+19+30+3) — 24 (10+5+7+2).

Судьи: Наумов, Ромасько.

23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».