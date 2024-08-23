СКА по буллитам победил «Сочи», Кузнецов реализовал победный буллит
СКА обыграл «Сочи» в товарищеском матче на турнире имени Пучкова.
В основное время матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии буллитов точнее были хоккеисты клуба из Санкт-Петербурга — 3:2. Победный бросок реализовал нападающий Евгений Кузнецов, который вывел СКА в капитанской повязке.
25 августа СКА встретится с «Ак Барсом», «Сочи» 26-го числа сыграет с «Северсталью».
Хоккей. Товарищеский матч
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Рассказов — 1 (И. Федотов, Тришин), 9:08 — 0:1. Плотников — 1 (Зыков, Толчинский), 21:06 — 1:1.
Победный буллит: Кузнецов.
Вратари: Плешков — Иванов.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 69 (17+19+30+3) — 24 (10+5+7+2).
Судьи: Наумов, Ромасько.
23 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -