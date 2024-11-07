СКА уступил «Сочи» и потерпел четвертое поражение подряд

«Сочи» на выезде одержал победу над СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

Голы гостей забили Артур Тянулин, Андрей Никонов, Данил Авершин и Тимур Хафизов, который набрал 3 (2+1) очка. Защитник сочинской команды Джесси Грэм отметился двумя результативными передачами в этой встрече. Авторами заброшенных шайб хозяев стали Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.

«Сочи» прервал четырехматчевую серию поражений, в то время как СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Сочи (18 баллов в 22 играх) располагается на последней строчке.