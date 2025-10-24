СКА разгромил «Сочи» со счетом 8:1

СКА дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:1.

У хозяев три шайбы забросил Матвей Короткий. По два голевых паса сделали Никита Дишковский, Владислав Романов и Марат Хайруллин. У гостей гол забил Жан-Кристоф Боден.

СКА прервал серию из трех поражений и с 18 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд и с 10 очками — на последней строчке.