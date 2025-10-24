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24 октября 2025, 17:00

СКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

СКА и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
СКА примет «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в пятницу, 24 октября.
Фото ХК СКА

СКА примет «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на «Ледовой Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
СКА
Сочи

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Санкт-Петербурга могут смотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда из Санкт-Петербурга набрала 16 очков в 17 матчах и занимает девятое место в Западной конференции. Южане с 10 очками в 15 играх идут на 11-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

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