СКА следит за ситуацией с закрытием Ледового дворца после концерта Басты

СКА на официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг Ледового дворца в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу арены после концертов рэпера Басты, которые предположительно прошли с нарушением мер безопасности.

В СКА отметили, что всегда ставили приоритетом здоровье и безопасность зрителей, всегда соблюдали все предписания по проведению соревнований и гарантируют соблюдение мер предосторожности и в дальнейшем.

«СКА внимательно следит за ситуацией с приостановлением деятельности Ледового дворца. На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится в сообщении клуба.