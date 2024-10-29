СКА — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

СКА дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на странице лиги ВКонтакте.

СКА одержал седьмую победу подряд, команда занимает второе место в таблице Западной конференции с 31 очком в 21 матче.

«Сибирь» идет на седьмой строчке «Востока» с 19 очками в 19 играх.