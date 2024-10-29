Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:34

СКА — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

СКА дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на странице лиги ВКонтакте.

СКА одержал седьмую победу подряд, команда занимает второе место в таблице Западной конференции с 31 очком в 21 матче.

«Сибирь» идет на седьмой строчке «Востока» с 19 очками в 19 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
Читайте также
Медведев назвал отстранение и арест уместным ответом Зурабишвили
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Популярное видео
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глотов — о 100 очках за СКА: «Я благодарен за доверие со стороны штаба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 21 15 6 31
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 21 15 6 32
2 Автомобилист 20 12 8 26
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 19 9 10 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 17:00
Барыс – Куньлунь РС
 - : -
29.10 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 - : -
29.10 19:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
29.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
29.10 19:30
Торпедо – ЦСКА
 - : -
29.10 19:30
Спартак – Витязь
 - : -
29.10 19:30
Динамо М – Амур
 - : -
29.10 19:30
Ак Барс – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости