СКА — «Сибирь»: смотреть матч КХЛ онлайн
СКА примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 28 октября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.
Встречу СКА — «Сибирь» в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч можно посмотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги, жителям регионов команд — на санкт-петербургском канале «78» и новосибирском канале «ОТС».
Ключевые события и результат игры СКА — «Сибирь» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
СКА в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 20 матчей и набрал 29 очков, предыдущим соперником питерских армейцев был «Спартак» (5:2 в Москве). У «Сибири» — 18 игр и 19 очков, в предыдущем матче новосибирцы уступили «Барысу» (1:3 на своем льду).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|28.10
|17:00
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Трактор – Автомобилист
|- : -
|28.10
|19:30
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СКА – Сибирь
|- : -