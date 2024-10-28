СКА обыграл «Сибирь» и одержал 7-ю победу подряд
СКА дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.
У хозяев ассистентский дубли оформили Сергей Сапего и Энтони Данджело. По одной шайбе забросили Евгений Кузнецов, Василий Глотов, Сергей Плотников, Арсений Грицюк, Захар Бардаков и Михаил Григоренко. У гостей 2 (1+1) очка набрал Григорий Белоусов.
СКА одержал 7-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга с 31 очком занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 7-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)
Голы: Карпов — 4 (Рукавишников, Белоусов), 28:29 — 0:1. Глотов — 10 (бол., Деанджело), 30:42 — 1:1. Кузнецов — 6 (Демидов, Сапего), 47:47 — 2:1. Плотников — 12 (Деанджело), 49:26 — 3:1. Григоренко — 7 (Бардаков), 54:22 — 4:1. Бек — 7 (Красоткин), 54:46 — 4:2. Грицюк — 8 (Глотов, Сапего), 54:55 — 5:2. Белоусов — 5 (Гордеев, Карпов), 58:28 — 5:3. Бардаков — 8 (п.в., Григоренко, Никишин), 59:38 — 6:3.
Вратари: Заврагин — Красоткин (58:48).
Штраф: 0 — 4.
Броски: 29 (6+10+13) — 26 (9+8+9).
Судьи: Наумов, Соин.
28 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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Трактор – Автомобилист
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СКА – Сибирь
|6 : 3