«Сибирь» на выезде одержала волевую победу над СКА

СКА на своем льду уступило «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы проиграли со счетом 1:2.

«Сибирь» первой пропустила в этой встрече, но в третьем периоде смогла переломить ход встречи и забросить две шайбы. Автором победного гола стал нападающий Ник Шор.

СКА потерпел пятое поражение подряд и с 39 очками опустился на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 32 баллами поднялась на 6-ю строчку Востока.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кузьменко — 11 (Бурдасов, Кемппайнен), 7:22 — 1:0. Морозов — 2 (Кудако, Миловзоров), 52:33 — 1:1. Шор — 5 (Шенфельд, Ли), 57:47 — 1:2.

Вратари: Юханссон (57:53 — 58:32, 58:37) — Красоткин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+9+9) — 25 (3+11+11).

Судьи: Гашилов, Соин.

19 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».