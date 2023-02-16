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Сегодня, 21:48

Гол Никишина принес СКА победу над «Сибирью»

Ана Горшкова
Корреспондент
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СКА обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил Александр Никишин в первом периоде.

СКА следующий матч проведет 19 февраля против «Трактора». «Сибирь» 18 февраля сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».

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СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Никишин — 11 (бол., Ожиганов, Гусев), 10:19 — 1:0.

Вратари: Николаев — Красоткин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (17+8+6) — 27 (7+8+12).

Судьи: Бирин, Юдаков.

16 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12223 зрителя.

ХК Сибирь
ХК СКА
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3 Торпедо 63 41 22 87
4 ЦСКА 63 39 24 86
5 Динамо М 63 36 27 82
6 Витязь 64 33 31 74
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8 Динамо Мн 65 26 39 65
9 Спартак 63 26 37 60
10 Куньлунь 64 21 43 48
11 Сочи 63 8 55 25
Восточная конференция И В П О
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3 Сал. Юлаев 64 35 29 79
4 Сибирь 63 36 27 79
5 Металлург 63 33 30 77
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