СКА — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ

СКА выиграл у «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

У СКА две шайбы забросил Николай Голдобин, а также отличились Сергей Плотнико и Джозеф Бландизи. У «драконов» единственный гол забил Ник Меркли.

СКА набрал 41 очко в 34 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 9-й строчке — 36 очков в 34 играх

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