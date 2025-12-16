СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в чемпионате КХЛ 16 декабря

СКА и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 16 декабря. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

16 декабря, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Шанхай Дрэгонс

Ключевые события игры СКА — «Шанхай Дрэгонс» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. В Санкт-Петербурге игру также будет показывать канал «78».

СКА после 33 матчей шел на седьмом месте с 39 очками, а «Шанхай Дэргонс» набрали 36 очков после 33 игр и занимали девятую строчку в таблице.

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Матч СКА — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс