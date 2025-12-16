СКА победил «Шанхай Дрэгонс»

СКА обыграл «Шанхай Дрэгонс» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев две шайбы забросил Николай Голдобин. У гостей отличился Ник Меркли.

В третьем периоде при счете 1:1 главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан вступил в конфликт с арбитрами и был удален за неспортивное поведение, оставив свою команду втроем. Через минуту команда из Санкт-Петербурга реализовала большинства.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил игру по состоянию здоровья.

СКА набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» с 36 очками — на 9-й строчке.