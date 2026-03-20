СКА — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 марта

СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 марта. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 марта, 19:30. Ледовый дворец (Санкт-Петербург) СКА Шанхай Дрэгонс

Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге трансляцию можно смотреть на телеканале «78».

СКА набрал 79 очков в 67 матчах и занимает шестое место в Западной конференции. Команда гарантировала себе участие в Кубке Гагарина.

«Шанхай Дрэгонс» с 54 очками в 67 играх располагается на девятой строчке «Запада». Клуб не смог выйти в плей-офф.

Матч СКА — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс