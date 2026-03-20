СКА — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 марта
СКА и «Шанхай Дрэгонс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 марта. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры СКА — «Шанхай Дрэгонс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. В Санкт-Петербурге трансляцию можно смотреть на телеканале «78».
СКА набрал 79 очков в 67 матчах и занимает шестое место в Западной конференции. Команда гарантировала себе участие в Кубке Гагарина.
«Шанхай Дрэгонс» с 54 очками в 67 играх располагается на девятой строчке «Запада». Клуб не смог выйти в плей-офф.
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|О
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|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
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|7
|Амур
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|4
|5
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|Трактор
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|Адмирал
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|7
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|10
|Авангард
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|2
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|Западная конференция
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|В
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|9
|2
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|2
|ЦСКА
|11
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|3
|16
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|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
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4.10
5.10
6.10
|1.10
|19:30
|Динамо М – Торпедо НН
|1 : 3
|1.10
|19:30
|Северсталь – Адмирал
|3 : 4 Б
|1.10
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|1 : 4
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