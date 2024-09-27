СКА — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

27 сентября СКА в Санкт-Петербурге сыграл с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Матч завершился победой хозяев со счетом 8:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

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