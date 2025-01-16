СКА — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» в гостях переиграла СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:4. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Северсталь» набрала 57 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «СКА» идет 7-м на «Востоке» с 55 очками.