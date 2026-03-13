СКА — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

СКА с крупным счетом обыграл «Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Два гола забил Марат Хайруллин. Ассистентский дубль сделал Андрей Педан.

Команда из Санкт-Петербурга одержала пятую победу подряд. СКА набрал 79 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Северсталь» с 84 очками располагается на второй строчке. Команда из Череповца проиграла четвертый матч из последних пяти.

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