СКА — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
СКА и «Северсталь» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, начало — в 19.30 по московскому времени.
В прямом эфире матч будут показывать канал «КХЛ», онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке), а также местный телеканал «78» (для жителей Санкт-Петербурга).
Ключевые события игры СКА — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ СКА набрал 11 очков в 8 играх, а «Северсталь» — 10 очков в 9 играх.
В сезоне-2023/24 «Северсталь» вылетела в первом раунде Кубка Гагарина после серии со «Спартаком» (1-4), а СКА — в четвертьфинале после противостояния с «Автомобилистом» (1-4).
Месяц назад СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в товарищеском матче.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|3
|6
|7
|9
|Амур
|8
|3
|5
|6
|10
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|11
|Лада
|8
|2
|6
|5
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -